Ярославские волонтеры рассказали, как искали в лесу 9-летнего мальчика

2 Июнь 2020 2020-06-02T09:27:38+03:00

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Информация о пропаже 9-летнего Саши из Ярославского района в социальных сетях появилась утром в воскресенье, 31 мая - накануне ребенок ушел гулять и не вернулся. А волонтеры на ногах были уже с вечера субботы, заявка поступила, когда все отдыхали после трудовой недели - в 21.10. И уже совсем скоро выдвинулись первые поисковые группы - "лисы". Медлить было нельзя - ребенок один, ночь, рядом болото, река, лес, а мальчик еще и нуждался в медицинской помощи.

На месте полиция, сотрудники МЧС и следственного комитета, кинологи, водолазы, волонтеры из отрядов "Партизан", "ЯрСпас", "Зов", "ЦентрСпас", добровольцы из Костромской и Московской областей. Больше 120 человек искали пропавшего мальчика. Осматривали ближайшие СНТ, заброшенные дома, несколько раз с обоих берегов изучили реку - никого. Заканчивает работу одна "лиса" - выходит другая, ей на смену - третья, четвертая, двадцать седьмая...

- Просто столько людей сорвалось посреди ночи искать, что повсюду ощущается, как идет поиск. В воскресенье, в пол-одиннадцатого утра звучит "СТОП!" и весь отряд замирает, затаив дыхание. Для всех, кто прозванивал и опрашивал, клеил ориентировки, организовывал штаб, для каждого, кто в ночи или ранним утром сорвался в холодный мокрый лес - это томительные минуты ожидания, - рассказывают о поиске Саши в группе "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Ярославской области" ВКонтакте.

Ведь не понятно "хороший" это стоп или "плохой". Мелькнула надежда - а вдруг зря?

Как выяснилось чуть позже, при работе на "отклик" одна из групп услышала стон. Определили направление, откуда он раздается и совсем скоро увидели того, ради кого все здесь и собрались. Саша стоял на опушке леса, плакал. Промокший и замерзший. "Найден, жив!".

13,5 часов поиска, больше 120 людей из разных регионов. Неравнодушных людей. Которые могли бы остаться дома вечером в субботу, у своих телевизоров или компьютеров, но решили, что они нужны в другом месте. - Спасибо всем и каждому из тех, кто сделал свой вклад в то, чтобы вернуть девятилетнего Сашу домой. Спасибо всем неравнодушным людям, которые звонили и готовы были прийти на помощь. Спасибо добровольцам поисковых отрядов, которые приехали на помощь, а также службам за слаженное взаимодействие. Это наша общая заслуга. Берегите своих близких. Чужих детей не бывает, - благодарят всех причастных в поисковой группе.

ИСТОЧНИК KP.RU