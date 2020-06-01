2020-06-01T16:31:22+03:00
Дом. Семья

К ярославцам вновь пришел сохатый

Животное обездвижили, осмотрели и вернули в лес
Полина Вачнадзе
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Животное обездвижили, осмотрели и вернули в лесЖивотное обездвижили, осмотрели и вернули в лесФото: Правительство Ярославской области
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В Ярославль снова забрел лось: лесного гостя встретили на территории предприятия по сбору металла в Брагине. Рабочие позвонили по номеру 112 и на место приехали охотинспекторы.

- Специалисты обездвижили животное с помощью ветеринарного препарата, быстро осмотрели зверя, так как препарат действует не более 20 минут, а потом вывезли на территорию Чебаковского охотхозяйства и отпустили, - рассказал заместитель председателя комитета охраны животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Владимир Сафонов.

Инспекторы продолжают патрулировать территории у города. Ранее в свою естественную среду уже вернули 12 молодых лосей. Два новорожденных лосенка, оставшиеся без мамы, были пристроены в подмосковный нацпарк, а одна малышка Бэмби – так ее назвали дети ярославца, который ее нашел, теперь живет в ярославском зоопарке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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