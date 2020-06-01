В Ярославле начали сносить старые школьные мастерские

1 Июнь 2020 2020-06-01T16:06:03+03:00

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У школы №71 в Ярославле начали сносить мастерские. Они были построены еще в 60-е годы силами учителей, родителей и самими учениками из доступных материалов – уцененки и некондиции. Долгое время здесь были кабинеты, но потом в помещениях находиться стало опасно.

- Мы пытались восстановить мастерские, обращались за помощью в различные организации. Была проведена экспертиза, она показала, что несущие конструкции находятся в аварийном состоянии. Так как стоимость ремонта очень высока, мы решили снести мастерские, - сказал директор учебного учреждения Михаил Лазарев.

Мастерские будут снесены в течение 10 дней, потом подрядчик уберет мусор и приведет в порядок территорию. Потом здесь собираются построить спортивную площадку. Уже готовится проект, который будет участвовать в федеральных программах для получения финансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU