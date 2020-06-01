«Убью! Зарежу»: в Ярославле брат чуть не убил брата ножницами за долги

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:32:15+03:00

Обвиняемый взял ножницы, нанес ими несколько порезов на руках брата

Семейная драма чуть не случилась в Брагине

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23-летний житель Дзержинского района пойдет под суд за избиение сводного 30-летнего брата и угрозы убийством.

А начиналось все хорошо: младший брат устроил старшего на шиномонтаж, где сам работал. А через какое-то время заподозрил, что тот украл с работы деньги. Младшенький разозлился, напился и пошел домой к родственнику выяснять отношения.

По версии следствия, когда мужчина открыл дверь, обвиняемый затолкал его внутрь квартиры и избил. Итог – закрытая черепно-лицевая травма, перелом носа, синяки и ссадины. Но этого вершителю правосудия оказалось недостаточно. Обвиняемый взял ножницы, нанес ими несколько порезов на руках брата, крича при этом «Убью! Зарежу!».

- Данные угрозы потерпевший воспринял реально и боялся их осуществления, - сказали в прокуратуре Дзержинского района Ярославля. – В рамках расследования уголовного дела злоумышленник признал свою вину в полном объеме.

Дело уже направлено в суд. Ранее 23-летний мужчина судим не был.

ИСТОЧНИК KP.RU