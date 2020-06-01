В Ярославской области открылся сезон охоты на кабанов
1 июня в Ярославской области открылся сезон охоты на кабанов, продлится он до 28 февраля. Охотиться на зверей можно только с вышек, а до 31 декабря запрещено убивать самок с приплодом текущего года.
При себе охотник должен иметь охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия, а также разрешение на добычу ресурсов и путевку. За нарушение правил установлена административная ответственность – штраф от 5 тысяч рублей, возможно, что и конфискация оружия или лишение права на охоту на срок до трех лет.
В случае незаконной добычи кабана нарушителю придется возместить вред, причиненный окружающей среде, в размере до 210 тысяч рублей.
Кроме того, департамент природопользования напоминает охотникам, что дикие кабаны могут быть переносчиками различных опасных заболеваний, в том числе африканской чумы или трихинеллеза, поэтому все убитые животные должны быть исследованы в ветлаборатории.
На данный момент, согласно данным мониторинга, в лесах Ярославской области обитает 781 кабан.
ИСТОЧНИК KP.RU