1 Июнь 2020 2020-06-01T14:52:06+03:00

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1 июня в Ярославской области открылся сезон охоты на кабанов, продлится он до 28 февраля. Охотиться на зверей можно только с вышек, а до 31 декабря запрещено убивать самок с приплодом текущего года.

При себе охотник должен иметь охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия, а также разрешение на добычу ресурсов и путевку. За нарушение правил установлена административная ответственность – штраф от 5 тысяч рублей, возможно, что и конфискация оружия или лишение права на охоту на срок до трех лет.

В случае незаконной добычи кабана нарушителю придется возместить вред, причиненный окружающей среде, в размере до 210 тысяч рублей.

Кроме того, департамент природопользования напоминает охотникам, что дикие кабаны могут быть переносчиками различных опасных заболеваний, в том числе африканской чумы или трихинеллеза, поэтому все убитые животные должны быть исследованы в ветлаборатории.

На данный момент, согласно данным мониторинга, в лесах Ярославской области обитает 781 кабан.

ИСТОЧНИК KP.RU