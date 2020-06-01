Ростовцы просят уволить директора водоканала

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:05:01+03:00

Люди хотят пользоваться нормальной водой, а жидкостью с не сомнительным запашком Фото: Полина Вачнадзе

И написали по этому поводу письмо губернатору региона

Изменить размер текста: A A

Только ограничительный режим спас ростовские власти от митинга горожан – людям, ежегодно страдающим от ужасного качества водопроводной воды в Ростове, надоело терпеть это безобразие. Руководство водоканала оправдывается изношенными сетями, давным-давно требующими реконструкции, погодными условиями, цветением водорослей… А местным жителям приходится либо покупать воду в магазинах, либо следить за графиком ее подвоза. Ни помыться, ни постирать вещи. В дело уже вмешалась прокуратура, проводится проверка.

А местные жители тем временем в социальных сетях обратились к губернатору Ярославской области и уже не просят, а требуют:

- Взять под личный контроль ситуацию с состоянием водоснабжения Ростова Великого. В максимально короткие сроки разработать программу полной реконструкции очистных сооружений и выделить необходимые для этого средства. Произвести перерасчет оплаты за период оказания услуги водоснабжения ненадлежащего качества.

Настаивают люди и на увольнении директора водоканала Игоря Кузнецова.

- Обязать «Южный водоканал» регулярно (ежедневно) опубликовывать информацию о результатах исследований качества воды. Рассмотреть вопрос об увольнении генерального директора «Южного водоканала» в связи с утратой доверия горожан, - пишут ростовцы.

Помимо социальных сетей полная версия письма будет направлена главе области через электроны портал правительства. А копия обращения пойдет в Государственную думу. Ростовцы настроены серьезно: люди хотят пользоваться нормальной водой, а жидкостью с не сомнительным запашком.

ИСТОЧНИК KP.RU