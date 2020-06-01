2020-06-01T12:00:10+03:00
Происшествия

Ярославцу грозит 12 лет за смерть друга

Дело по смертельному ДТП передали в суд
Полина Вачнадзе
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Водителю грозит до 12 лет лишения свободыВодителю грозит до 12 лет лишения свободыФото: УМВД по Ярославской области
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ДТП, котором погиб непристегнутый пассажир, произошло 7 декабря прошлого года рано утром. В 5:30 на перекрестке у села Новленское Ярославского района в кювет вылетела «Хонда Солярис». За рулем находился 48-летний мужчина, как потом показала экспертиза, он был пьян.

Пассажир, который погиб в аварии, находился на заднем сидении машины. Мужчина 1981 года рождения получил травмы несовместимые с жизнью.

- Водитель в существующих дорожных условиях – темное время суток, гололед, поворот – должен был быть особо внимателен и осторожен, чтобы оценить состояние проезжей части и правильно выбрать скорость. В ходе следствия установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По факту ДТП возбудили уголовное дело. Мужчина свою вину полностью признал. Теперь ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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