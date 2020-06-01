Переславский художник погиб, спасая дочь на пожаре

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:11:11+03:00

Мужчина же погиб, спасая свою дочь Софию. ФОТО: СКР по Ярославской области

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Пожар, в котором погиб известный переславский художник Тимур Первин, произошел ночью 28 мая на улице Черноречинской в Перелавле-Залесском. Загорелся частный дом, в котором художник жил с семьей – супругой и дочерью.

Жена, убегая от огня, выпрыгнула в окно, из-за чего сломала обе ноги. Мужчина же погиб, спасая свою дочь Софию.

Художник преподавал в православной гимназии, вел информатику, технологию и изобразительное искусство. Кроме этого обучал детей в школе искусств. В качестве профессионального художника участвовал во многих выставках, проводил персональные. 7 июня Тимуру Первину должно было исполниться 44 года. Простили с ним 30 мая.

По факту гибели мужчины правоохранительные органы проводят проверку, выясняются причины пожара в доме.

ИСТОЧНИК KP.RU