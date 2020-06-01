В дело о «рыбной» воде в Ростове вмешалась прокуратура

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:07:09+03:00

Ведомство намерено обратиться в суд с ходатайством о перерасчете оплаты за водоснабжение Фото: Полина Вачнадзе

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Возможно, ростовцам даже сделают перерасчет за воду, которой невозможно было пользоваться из-за ее «рыбного» запаха. Напомним, что в конце мая жители города, особенно те, что живут в центральной его части, стали жаловаться на неприятный аромат водопроводной воды: нельзя были ни готовить, ни стирать, ни мыться.

Сначала специалисты «Южного водоканала» сообщили, что жидкость по своим показателям не соответствует только одной категории – запаху. И объяснили это аномальными погодными условиями, связанными с обильными дождями.

- Болта и равнинные площади заполнились водой, которая поступила в реку Устье. Эта река является единственным источником водоснабжения Ростова, Белогостиц и Ишни, - пояснил генеральный директор ГП «Южный водоканал» Игорь Кузнецов.

Однако пробы, предоставленные Роспотребнадзором, показали несоответствие сразу по четырем параметрам: запаху, цветности, окисляемости и железу. В Ростове организовали подвоз питьевой воды.

На сегодняшний день ситуация более-менее стабилизировалась. Как сообщили в водоканале, улучшились показатели по запаху, однако по цветности все же есть отклонения, но они имеют сезонный характер.

По факту оказания населению некачественной услуги свою проверку проведет Ростовская межрайонная прокуратура. Также ведомство намерено обратиться в суд с ходатайством о перерасчете оплаты за водоснабжение.

ИСТОЧНИК KP.RU