Прокуратура проверит, почему в Переславской больнице умерла девочка

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:34:44+03:00

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С 14-летней Юлией, воспитанницей Свято-Алексеевской пустыни, простились на прошлой неделе. Девочка скоропостижно скончалась после операции по удалению аппендицита.

23 мая Юлия обратились к врачу с жалобами на боли в животе, после чего ее отправили в Переславскую ЦРБ и прооперировали, рассказали в Переславской Епархии.

- У Юли диагностировали аппендицит, - пояснил главный врач ЦРБ Кирилл Харчиков, - операция прошла в штатном режиме. Из наркоза пациентка вышла хорошо, а ночью – умерла. Вскрытие показало, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Юлию многие вспоминают как очень хорошего и активного человека.

- Старательно училась, любила петь, особенно русские народные песни, активно участвовала во всех классных мероприятиях, с удовольствием ходила вместе со всеми в походы. Юлия пришла к нам осенью 2019 года, в 4-ом классе у нее учится родная сестра, - рассказал классный руководитель подростка Василий Орловский.

Почему банальная операция по удалению аппендицита закончилась смерть пациента, теперь проверит прокуратура. Ситуация находится на контроле у главы регионального ведомства.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при оказании медицинской помощи. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе Ярославской областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU