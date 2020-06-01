В Ярославле ищут 33-летнего Андрея Ерина

1 Июнь 2020 2020-06-01T08:19:56+03:00

Мужчина ушел из дома 29 мая и не вернулся

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В Ярославле разыскивают 33-летнего Андрея Ерина. Мужчина ушел из дома во Фрунзенском районе 29 мая около двух часов дня. С того момента мальчика никто не видел.

Рост пропавшего 175 сантиметров, он плотного телосложения, короткие темные волосы, серые глаза. Мужчина был одет в бежевую куртку, белую футболку, синие спортивные штаны. На голове - серая кепка, на ногах - черные кроссовки.

Если вы видели Андрея Ерина или знаете что-то о его местоположении, сообщите в полицию по телефонам «02», с сотового «102», «112» или по номеру горячей линии ЯрСпаса – 8 (910) 964-08-38.

ИСТОЧНИК KP.RU