За ремонт двора жители Рыбинска заплатили больше миллиона рублей
В Рыбинске продолжают ремонтировать дворовые территории. Сейчас благоустраивают двор дома №18 на улице Солнечной. Жильцы сами разработали и оплатили проект. Стоимость работ составляет чуть больше миллиона рублей.
- Здесь сделают тротуары, отремонтируют проезжую часть, обустроят семь парковочных мест. На фасаде дома установят прожектор, на территории - лавочки и урны, - рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.
К настоящему времени тротуары уже заасфальтировали, сформировали газоны. Завершить работы планируют к 10 июня. Затем приступят к ремонту дворов дома №9А на улице 9 Мая и дома №23 на Боткина.
ИСТОЧНИК KP.RU