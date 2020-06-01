2020-06-01T09:06:49+03:00
Общество

За ремонт двора жители Рыбинска заплатили больше миллиона рублей

Завершить работы планируют к 10 июня
Светлана Крутикова
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В Рыбинске благоустраивают двор дома №18 на улице СолнечнойВ Рыбинске благоустраивают двор дома №18 на улице СолнечнойФото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске продолжают ремонтировать дворовые территории. Сейчас благоустраивают двор дома №18 на улице Солнечной. Жильцы сами разработали и оплатили проект. Стоимость работ составляет чуть больше миллиона рублей.

- Здесь сделают тротуары, отремонтируют проезжую часть, обустроят семь парковочных мест. На фасаде дома установят прожектор, на территории - лавочки и урны, - рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

К настоящему времени тротуары уже заасфальтировали, сформировали газоны. Завершить работы планируют к 10 июня. Затем приступят к ремонту дворов дома №9А на улице 9 Мая и дома №23 на Боткина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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