В Ярославле появится первая модельная библиотека

31 Май 2020 2020-05-31T15:57:03+03:00

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Библиотека №15 в Дзержинском районе станет первой в городе модельной библиотекой. Здесь создадут комфортную среду, обновят книжный фонд и установят современную технику и оборудование. Модернизация проходит благодаря победе в конкурсе национального проекта «Культура.

- Это будет многофункциональный образовательный и культурный центр для чтения и досуга с очень интересными зонами: ротондой Марии Петровых, уютными уголками прямо внутри стеллажей. Каждый, кто придет в библиотеку, сможет найти себе занятие по душе. К услугам читателей откроют все пространство, даже то, которое обычно считалось служебным, - рассказала директор Централизованной библиотечной системы Ярославля Светлана Ахметдинова.

Сейчас в здании делают ремонт. Библиотека откроется для ярославцев этой осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU