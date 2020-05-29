В Ярославской области от COVID-19 умерла 58-летняя женщина
В Ярославской области статистика умерших от COVID-19 вновь пополнилась. Умерла женщина 1962 года рождения, она стала 14-ой жертвой инфекции.
За сутки на 84 человека увеличилось число заболевших, выздоровели 45 ярославцев. Всего с начала пандемии в регионе излечились от вируса 698 пациентов. Госпитализировано сейчас 713 больных: 308 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 405 – с типичной клиникой COVID-19. В крайне тяжелом состоянии один ярославец, в тяжелом – 21. В состоянии средней тяжести 180 пациентов, в удовлетворительном – 2062.
На обязательной изоляции 167 жителей региона, на карантине – 3017.
Количество заболевших с начала периода в Ярославской области приближается к 3 тысячам. На данный момент их 2976:
Ярославль - 1573;
Рыбинск – 365;
Гаврилов-Ямский МР – 192;
Ярославский МР – 149;
Ростовский МР - 130;
Переславский городской округ – 115;
Тутаевский МР - 104;
Рыбинский МР - 100;
Некрасовский МР – 62;
Борисоглебский МР – 44;
Большесельский МР – 38;
Угличский МР – 33;
Некоузский МР – 23;
Даниловский МР – 18;
Пошехонский МР - 14;
Брейтовский МР – 7;
Первомайский МР - 6;
Мышкинский МР – 2;
Любимский МР - 1.
ИСТОЧНИК KP.RU