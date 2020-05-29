В Ярославской области от COVID-19 умерла 58-летняя женщина

29 Май 2020 2020-05-29T11:03:41+03:00

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В Ярославской области статистика умерших от COVID-19 вновь пополнилась. Умерла женщина 1962 года рождения, она стала 14-ой жертвой инфекции.

За сутки на 84 человека увеличилось число заболевших, выздоровели 45 ярославцев. Всего с начала пандемии в регионе излечились от вируса 698 пациентов. Госпитализировано сейчас 713 больных: 308 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 405 – с типичной клиникой COVID-19. В крайне тяжелом состоянии один ярославец, в тяжелом – 21. В состоянии средней тяжести 180 пациентов, в удовлетворительном – 2062.

На обязательной изоляции 167 жителей региона, на карантине – 3017.

Количество заболевших с начала периода в Ярославской области приближается к 3 тысячам. На данный момент их 2976:

Ярославль - 1573;

Рыбинск – 365;

Гаврилов-Ямский МР – 192;

Ярославский МР – 149;

Ростовский МР - 130;

Переславский городской округ – 115;

Тутаевский МР - 104;

Рыбинский МР - 100;

Некрасовский МР – 62;

Борисоглебский МР – 44;

Большесельский МР – 38;

Угличский МР – 33;

Некоузский МР – 23;

Даниловский МР – 18;

Пошехонский МР - 14;

Брейтовский МР – 7;

Первомайский МР - 6;

Мышкинский МР – 2;

Любимский МР - 1.

ИСТОЧНИК KP.RU