Главврач Мышкинской ЦРБ попросил не устраивать травлю работникам больницы
С 29 мая, то есть с сегодняшнего дня, в ЦРБ имени Соколова будут привозить коронавирусных больных из Ярославля на долечивание. Мышкинцев такой поворот событий совсем не устроил. На данный момент в районе только у двух человек подтвержден COVID-19, а в инициативе ярославского правительства местные жители видят реальную угрозу распространения инфекции.
Главный врач Мышкинской ЦРБ Сергей Сычиков попросил горожан успокоиться и отнестись к ситуации с пониманием.
- Прием «ковидных» больных осуществляется через бывшее инфекционное отделение. Все опасные (красные) зоны ограничены шлюзами. Медицинские работники оснащены в полном объеме средствами защиты и по окончании работы не заразны. Не устраивайте травлю работникам больницы. Они не опасны и не являются разносчиками инфекции. Прошу всех отнестись с пониманием: койки в первую очередь для пациентов Мышкинского района, - написал главврач.
Но мышкинцы с пониманием относиться не хотят. Они уже написали обращение к Президенту РФ Владимиру Путину и губернатору области Дмитрию Миронову. А пока остается только внимательно следить за статистикой по району.
ИСТОЧНИК KP.RU