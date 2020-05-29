Главврач Мышкинской ЦРБ попросил не устраивать травлю работникам больницы

29 Май 2020 2020-05-29T10:35:17+03:00

На данный момент в районе только у двух человек подтвержден COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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С 29 мая, то есть с сегодняшнего дня, в ЦРБ имени Соколова будут привозить коронавирусных больных из Ярославля на долечивание. Мышкинцев такой поворот событий совсем не устроил. На данный момент в районе только у двух человек подтвержден COVID-19, а в инициативе ярославского правительства местные жители видят реальную угрозу распространения инфекции.

Главный врач Мышкинской ЦРБ Сергей Сычиков попросил горожан успокоиться и отнестись к ситуации с пониманием.

- Прием «ковидных» больных осуществляется через бывшее инфекционное отделение. Все опасные (красные) зоны ограничены шлюзами. Медицинские работники оснащены в полном объеме средствами защиты и по окончании работы не заразны. Не устраивайте травлю работникам больницы. Они не опасны и не являются разносчиками инфекции. Прошу всех отнестись с пониманием: койки в первую очередь для пациентов Мышкинского района, - написал главврач.

Но мышкинцы с пониманием относиться не хотят. Они уже написали обращение к Президенту РФ Владимиру Путину и губернатору области Дмитрию Миронову. А пока остается только внимательно следить за статистикой по району.

ИСТОЧНИК KP.RU