В Ярославле будут судить водителя за ДТП с пострадавшим

29 Май 2020 2020-05-29T10:10:24+03:00

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62-летний ярославец обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью.

23 сентября 2019 года мужчина, находясь за рулем автомобиля «Лада Гранта», на проспекте Ленина сбил пожилую женщину, которая шла по пешеходному переходу. В результате пенсионерка получила множественные травмы головы, обеих руг и ног.

- Водитель свою вину признал и добровольно возместил вину и моральный вред потерпевшей. Расследование завершено, дело передано в суд, - сообщает пресс-служба областного УМВД,

Ярославцу грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU