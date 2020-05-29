В Ярославле будут судить водителя за ДТП с пострадавшим
Мужчина сбил женщину на пешеходном переходе
Водитель сбил пожилую женщину на пешеходном переходеФото: Алексей БУЛАТОВ
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62-летний ярославец обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью.
23 сентября 2019 года мужчина, находясь за рулем автомобиля «Лада Гранта», на проспекте Ленина сбил пожилую женщину, которая шла по пешеходному переходу. В результате пенсионерка получила множественные травмы головы, обеих руг и ног.
- Водитель свою вину признал и добровольно возместил вину и моральный вред потерпевшей. Расследование завершено, дело передано в суд, - сообщает пресс-служба областного УМВД,
Ярославцу грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU