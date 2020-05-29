В ярославском правительстве рассказали, как идет учет смертности от коронавируса

29 Май 2020 2020-05-29T09:36:58+03:00

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Как пояснил заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин, есть два варианта подсчета смертей.

- Когда заболевание выбирают в качестве первоначальной причины смерти и когда COVID-19 выбирают в качестве прочей причины смерти, в том числе, если он имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений, - сказал Анатолий Гулин. – Именно в соответствии с такой методикой и производится учет в регионе: в зависимости от основной причины умершие заносятся в разные группы федерального регистра больных COVID-19.

При этом он не исключил возможность перехода из одной группы в другую, так как причина летального исхода устанавливается в два этапа. На первом, который производится на момент смерти, оценивают два показателя – результаты ПЦР-диагностики и данные вскрытия. На втором этапе во внимание берутся данные гистологического и вирусологического исследования. Их проводят через 40-45 дней после ухода пациента. При этом результаты гистологии могут подтвердить или опровергнуть первоначальную причину и тогда в статистике произойдут изменения.

По словам заместителя председателя правительства, в Ярославской области были случаи, когда изначальной причиной кончины ставили сердечно-сосудистую патологию или сахарный диабет, а по гистологии в тканях обнаруживался вирус. Тогда такой человек переходил в группу умерших от ковида.

- Такие вот изменения в регистр мы вносили на прошлой неделе. У нас умерла от коронавируса жительница области и в это же время пришел результат исследования по другому умершему, опровергающий его смерть от COVID-19. Мы внесли ее в группу скончавшихся от коронавируса, а второго переместили в группу умерших на фоне коронавирусной инфекции. В результате общее количество умерших не изменилось, - сказал Анатолий Гулин.

ИСТОЧНИК KP.RU