В Рыбинске жителю Санкт-Петербурга вынесли приговор за езду в пьяном виде

29 Май 2020 2020-05-29T09:35:53+03:00

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В Рыбинске 25-летнего жителя Санкт-Петербурга осудили за повторную езду в нетрезвом виде.

Установили, что 15 марта 2018 года в ночное время молодой человек пьяным решил проехаться по городу. На улице Новоселова нарушителя остановили сотрудники ГИБДД. Примечательно то, что в 2017 году за аналогичное преступление мужчину уже судили в Новгородской области.

- Суд приговорил молодого человека к лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев, а также лишил прав на два года, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU