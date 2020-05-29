Ушел из дома 25 мая: в Ярославле разыскивают 48-летнего Сергея Колбашова

29 Май 2020 2020-05-29T08:32:41+03:00

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В Ярославле разыскивают 48-летнего Сергея Евгеньевича Колбашова. Мужчина ушел из дома в Заволжском районе 25 мая. С того момента мальчика никто не видел.

На вид пропавшему 50 лет, его рост 183 сантиметра, он плотного телосложения. У мужчины темные вьющиеся волосы, карие глаза, носит усы. Был одет в светло-бежевую ветровку, черные джинсы. На ногах - коричневые полуботинки. При себе имел темно-зеленый рюкзак Lenovo.

Есть особые приметы - крупные родинки на носу и брови. Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Если вы видели Сергея Колбашова или знаете что-то о его местоположении, сообщите в полицию по телефонам «02», с сотового «102», «112» или по номеру горячей линии ЯрСпаса – 8 (910) 964-08-38

ИСТОЧНИК KP.RU