В Ярославле планируют завершить реставрацию церкви Николы Мокрого
В Ярославле специалисты проводят комплексную оценку состояния церкви Николы Мокрого. Стоимость работ составит около 17,5 миллиона рублей. Средства выделили из федерального бюджета.
- В результате мы сможем получить полный комплект документов, которые необходимы для завершения работ по сохранению памятника. Ранее реставрацию проводили, но она носила локальный характер. Так, в 2017 году воссоздали северное крыло храма, отремонтировали кровлю, - сказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев.
Уже обследовали фундаменты и грунты. В настоящее время проводят пробно-экспериментальные работы по монументальной живописи.
ИСТОЧНИК KP.RU