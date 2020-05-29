В Ярославле планируют завершить реставрацию церкви Николы Мокрого

29 Май 2020 2020-05-29T09:02:46+03:00

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В Ярославле специалисты проводят комплексную оценку состояния церкви Николы Мокрого. Стоимость работ составит около 17,5 миллиона рублей. Средства выделили из федерального бюджета.

- В результате мы сможем получить полный комплект документов, которые необходимы для завершения работ по сохранению памятника. Ранее реставрацию проводили, но она носила локальный характер. Так, в 2017 году воссоздали северное крыло храма, отремонтировали кровлю, - сказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев.

Уже обследовали фундаменты и грунты. В настоящее время проводят пробно-экспериментальные работы по монументальной живописи.

ИСТОЧНИК KP.RU