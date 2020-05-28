Ярославцу дали срок за неуплату алиментов
Житель Ярославской области отправится под арест на 10 суток за неуплату алиментов. 32-летний мужчина задолжал своему 9-летнему сыну более 80 тысяч рублей. И в добровольном порядке не спешил рассчитываться по долгам.
Судебные приставы разыскали нерадивого отца и привлекли его к административной ответственности. Из зала суда мужчина сразу же отправился под арест.
Если такая мера не подействует, горе-родителю придется отвечать уже по всей строгости уголовного кодекса.
- Но привлечение к ответственности, как к административной, так и к уголовной, не освобождает граждан от уплаты алиментов, - напомнили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU