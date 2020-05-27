2020-05-27T12:26:29+03:00
Коронавирус Covid-19

98 ярославцев попались на нарушении масочного режима

Протоколы направлены в районные суды
Полина Вачнадзе
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98 ярославцев попались на нарушении масочного режима98 ярославцев попались на нарушении масочного режимаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С начала введения масочного режима сотрудники правоохранительных органов составили протоколы в отношении 98 нарушителей. Сейчас средство защиты органов дыхания каждый должен надевать в общественном транспорте и на остановках, на вокзалах, в магазинах и при посещении различных организаций, но не все ярославцы готовы выполнять это требование. Составленные в отношении них протоколы направлены в районные суды и там уже будут решать - предупредить нарушителя на первый раз или оштрафовать.

Также продолжаются проверки торговых точек и организаций, работающих, несмотря на действующие ограничения. Например, в кафе на улицах Республиканской и Нахимсона в Ярославле находились посетители, пускали клиентов обувной и цветочный магазины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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