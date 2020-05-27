2020-05-27T11:57:16+03:00
Происшествия

В Ярославле микроавтобус столкнулся с внедорожником и снес столб

ДТП произошло вечером во вторник, 26 мая
Полина Вачнадзе
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Столкнулись микроавтобус и внедорожник. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтактеСтолкнулись микроавтобус и внедорожник. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте
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Авария, в которой, к счастью, пострадала только техника, произошла около 17 часов вчера, 26 мая. На пересечении Ленинградского проспекта и улицы Панина столкнулись микроавтобус и внедорожник. Первый автомобиль отлетел в ограждение и врезался в столб - он упал на вторую машину.

На место приезжала скорая помощь, но, по словам очевидцев, помощь медиков особо никому не понадобилась. Правоохранительные органы будут выяснять все обстоятельства аварии. Но уже сейчас есть версии случившегося: кто-то из свидетелей утверждает, что один из водителей пытался проскочить на желтый сигнал светофора, другие винят во всем яму на повороте, которую, сколько не заделывают, она появляется вновь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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