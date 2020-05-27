Жители Ярославской области могут принять участие в акции «Безналичный июнь»

27 Май 2020 2020-05-27T11:14:12+03:00

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С 1 по 30 июня ярославцы могут принять участие в акции «Безналичный июнь». Ее совместно проводят Сбербанк и Visa. Условия просты: в течение месяца необходимо оплачивать покупки на сумму от 300 рублей картой Visa Сбербанка и не снимать наличные со своих карт.

Каждую неделю случайным образом будут определяться 1000 победителей, которые получат на свои карты по 3000 рублей. По итогам пятеро участников станут обладателями главного приза и получат по 1 миллиону рублей каждый.

Сегодня безналичная оплата товаров и услуг стала привычным делом для многих ярославцев. Так, например, доля платежей по оплате услуг ЖКХ в апреле текущего года составила 75%.

Оплата картой в торгово-сервисной сети не только удобна, но и выгодна, так как позволяет накопить бонусы Спасибо, которые, в свою очередь, можно использовать при оплате у партнеров – участников программы. Кроме того, в текущий условиях безналичная оплата наиболее безопасна.