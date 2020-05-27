2020-05-27T11:00:51+03:00
Общество

В Ярославле водитель маршрутки, дважды за год попавший в ДТП, остался без прав

Почти три года он не сможет сесть за руль
Полина Вачнадзе
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Водитель лишен прав на 2 года и 10 месяцевВодитель лишен прав на 2 года и 10 месяцевФото: Алексей БУЛАТОВ
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ДТП, в котором пострадали шесть человек, произошло в декабре 2018 года. По материалам дела, водитель маршрутки превысил скорость, пытаясь обогнать легковой автомобиль, не справился с управлением и ПАЗ перевернулся. Пострадали шесть пассажиров.

Суд первой инстанции приговорил 45-летнего водителя к 1,5 годам ограничения свободы, но права на управление транспортом ему оставил. На решение повлияло то, что для мужчины эта работа являлась единственным источником дохода, а надо было платить алименты и кредиты.

Но с этими доводами не согласился прокурор, посчитав, что лишение прав в данной ситуации необходимо.

- Суд не учел конкретные обстоятельства совершения преступления и то, что осужденный трижды за год привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В феврале 2018 года он попал в аварию, во время которой травмы получили три пассажира автобуса, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Суд апелляционной инстанции приговор изменил - осужденному назначили дополнительное наказание. Он лишен водительских прав на 2 года и 10 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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