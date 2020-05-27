2020-05-27T10:33:26+03:00
Происшествия

Рыбинец чуть не лишился уха из-за бывшей девушки

Правда, сам и спровоцировал конфликт
Полина Вачнадзе
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Рыбинец чуть не лишился уха из-за бывшей девушкиРыбинец чуть не лишился уха из-за бывшей девушкиФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Рыбинске 26-летний мужчина из травматического пистолета прострелили ухо бывшему молодому человеку своей девушки.

Конфликт произошел 10 мая прошлого года. Пара спокойно сидела в ресторане быстрого питания. Мимо проходил бывший и заметил влюбленных. И нет бы идти дальше по своим делам... 24-летний парень остановился и начал показывать неприличные жесты.

- Оставив девушку за столиком, ее молодой человек вышел на улицу, достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента, причинив ему травму уха, - рассказали подробности конфликта в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Стрелявшего, конечно, задержала полиция, оружие у него изъяли. Было возбуждено уголовное дело, которое сейчас направлено в суд. Защитник чести и достоинства своей дамы сердца вину полностью признал и даже возместил потерпевшему ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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