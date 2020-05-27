2020-05-27T09:30:40+03:00
Дом. Семья

В Ярославле прошла операция по спасению птенца

Птичка не могла выбраться из вентиляции и отчаянно чирикала
Полина Вачнадзе
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В Ярославле прошла операция по спасению птенца. ФОТО: группа МКУ "Центр гражданской защиты" города Ярославля ВКонтактеВ Ярославле прошла операция по спасению птенца. ФОТО: группа МКУ "Центр гражданской защиты" города Ярославля ВКонтакте
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Спасательная операция по вызволению птенца развернулась в доме на улице Тургенева в Ярославле. Птицы застряла в вентиляционной шахте и два дня отчаянно чирикала, зовя на помощь. Хозяйка квартиры все это время пыталась самостоятельно достать пленника, но у нее ничего не получилось, тогда она позвонила в Центр гражданской защиты.

Специалистам на все про все понадобилось минут пять - и птенец был на свободе. Ничего не пришлось ломать, помогли длинные руки начальника поисково -спасательного подразделения. Птенчика мужчины выпустили на волю. Что это за птица, выяснить не удалось, так как орнитологов среди команды не нашлось. Но сошлись на мнении, что это был скворец. Главное, все для всех закончилось благополучно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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