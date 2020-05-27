В Ярославле конфликт двух знакомых закончился летальным исходом

27 Май 2020 2020-05-27T09:08:25+03:00

30-летний житель Ярославля задержан по подозрению в особо тяжком преступлении Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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30-летний житель Ярославля задержан по подозрению в особо тяжком преступлении.

26 марта этого года в больницу имени Соловьева с закрытой черепно-мозговой травмой доставили 67-летнего мужчину. 4 апреля, несмотря на усилия врачей, ярославец скончался. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стал отек головного мозга. По данному факту возбудили уголовное дело.

Вчера, 26 мая, сотрудникам правоохранительных органов удалось установить подозреваемого. Им оказался 30-летний знакомый потерпевшего. Мужчина во всем признался и пояснил, что мотивом преступления стал личный конфликт.

- Подозреваемого задержали. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU