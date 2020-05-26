В Ярославле на карантин закрывается детский сад в центре города

26 Май 2020 2020-05-26T16:29:25+03:00

В Ярославле на карантин закрывается еще один детский сад Фото: Иван МАКЕЕВ

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В Ярославле с 27 мая на карантин закрывается детский сад №247, который находится на проспекте Октября. Причина как и во всех других случаях – положительный тест на коронавирус у родителя одного из воспитанников, посещавшего дежурную группу.

- Пять работников дошкольного учреждения и родители 12 малышей переходят на режим самоизоляции под наблюдение медиков, им будет оформлен больничный лист. Помещения в детском саду продезинфицируют, мебель и игрушки обработают антисептическими средствами, - рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

ИСТОЧНИК KP.RU