В Ярославле на карантин закрывается детский сад в центре города
В Ярославле с 27 мая на карантин закрывается детский сад №247, который находится на проспекте Октября. Причина как и во всех других случаях – положительный тест на коронавирус у родителя одного из воспитанников, посещавшего дежурную группу.
- Пять работников дошкольного учреждения и родители 12 малышей переходят на режим самоизоляции под наблюдение медиков, им будет оформлен больничный лист. Помещения в детском саду продезинфицируют, мебель и игрушки обработают антисептическими средствами, - рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.
ИСТОЧНИК KP.RU