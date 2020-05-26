В ярославских почтовых отделениях установили защитные экраны

26 Май 2020 2020-05-26T15:50:03+03:00

Они выполняют функцию барьеров для защиты клиентов и сотрудников

Изменить размер текста: A A

В почтовых отделениях Ярославской области на операционных окнах установили защитные экраны. Барьеры из специального оргстекла легко дезинфицировать и переносить в случае необходимости. Используются они в качестве барьеров для защиты сотрудников почты и клиентов от заражения.

Сейчас такими экранами оборудованы 67 отделений в Ярославле и Рыбинске, там, где наблюдается наибольшее количество посетителей.

- Установка таких экранов – одна из профилактических мер, препятствующих распространению коронавирусной инфекции. Сотрудники в обязательном порядке используют защитные маски, перчатки, кожные антисептики. Помещения регулярно обрабатываются дезинфицирующими средствами, а в зонах обслуживания нанесена разметка, обеспечивающая дистанцию в 1,5 м между оператором и клиентом. В условиях риска заражения коронавирусной инфекцией мы призываем наших клиентов чаще пользоваться дистанционными и цифровыми сервисами Почты России, – говорит директор УФПС Ярославкой области Денис Филиппов.

ИСТОЧНИК KP.RU