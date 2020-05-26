2020-05-26T15:50:03+03:00
Коронавирус Covid-19

В ярославских почтовых отделениях установили защитные экраны

Они выполняют функцию барьеров для защиты клиентов и сотрудников
Полина Вачнадзе
Поделиться:
В ярославских почтовых отделениях установили защитные экраны. ФОТО: УФПС по Ярославской областиВ ярославских почтовых отделениях установили защитные экраны. ФОТО: УФПС по Ярославской области
Изменить размер текста:

В почтовых отделениях Ярославской области на операционных окнах установили защитные экраны. Барьеры из специального оргстекла легко дезинфицировать и переносить в случае необходимости. Используются они в качестве барьеров для защиты сотрудников почты и клиентов от заражения.

Сейчас такими экранами оборудованы 67 отделений в Ярославле и Рыбинске, там, где наблюдается наибольшее количество посетителей.

- Установка таких экранов – одна из профилактических мер, препятствующих распространению коронавирусной инфекции. Сотрудники в обязательном порядке используют защитные маски, перчатки, кожные антисептики. Помещения регулярно обрабатываются дезинфицирующими средствами, а в зонах обслуживания нанесена разметка, обеспечивающая дистанцию в 1,5 м между оператором и клиентом. В условиях риска заражения коронавирусной инфекцией мы призываем наших клиентов чаще пользоваться дистанционными и цифровыми сервисами Почты России, – говорит директор УФПС Ярославкой области Денис Филиппов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У ярославского бизнесмена за долги отобрали катер
В Ярославле на карантин закрывается детский сад в центре города
В Ярославской области потратят 15 миллионов рублей на покупку новых COVID-тестов
В ярославских почтовых отделениях установили защитные экраны
Ярославские депутаты будут экономить на бумаге
В Ярославле возобновили строительство еще одной «долевки»
В Рыбинске мотоциклист влетел в легковушку
Ярославна заступилась за сожителя и избила полицейского
Двое ярославцев расплачивались в магазинах и кафе фальшивыми купюрами
Кинул на 30 миллионов. В Ярославле осудят злоумышленника, обманувшего друзей
В Ярославском районе иномарка сбила подростка на велосипеде
В Ярославле трудоустраивать подростков на лето начнут в июле
В Ярославской области уровень смертности снизился на 2%
Онлайн-премьера шоу «Классика в честь Дворцовой» состоится в Wink
Расписание ЕГЭ в Ярославской области 2020: когда пройдут экзамены
В Ярославской области грузовой поезд сбил мужчину
В Ярославль забрела лиса с тремя лисятами
Коронавирус в Ярославской области: выздоровели 66 человек, заболели еще 94
«Впору лезть в петлю»: ярославские предприниматели просят власти о помощи
Житель Рыбинска облил знакомого краской и поджег
Специалисты объяснили, почему водопроводная вода в Ростове пахнет рыбой
Вниманию граждан, имеющих полис медицинского страхования ООО «Капитал Медицинское Страхование»
Бывшему заместителю главы двух районов Ярославля дали пять лет
Окрестности Ярославля начали патрулировать из-за диких животных
В Рыбинске приведут в порядок детский парк в Переборах
В Рыбинске обезвредили очередной снаряд
В Ярославль вернулся вежливый «Мерседес»
В Торгово-промышленной палате пройдет онлайн бизнес-форум «Уроки пандемии»
Медведя, напавшего на ярославца, проверят на бешенство еще раз