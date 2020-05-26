В Ярославской области потратят 15 миллионов рублей на покупку новых COVID-тестов

26 Май 2020 2020-05-26T16:11:21+03:00

Их точность от 95 до 100%, а результат готов уже через 20 минут Фото: Виталий ТИМКИВ

Их точность от 95 до 100%, а результат готов уже через 20 минут

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Депутаты Ярославской областной думы приняли поправку в бюджет: 15 миллионов рублей будет потрачено на покупку 20 тысяч тестов, выявляющих антитела в организме человека.

Сейчас в Ярославской области ежедневно проводится около 1,5 тысяч тестов на коронавирус, а нужно 2-3 тысячи. Прежде всего их должны делать медикам, работающим с COVID-больными, и социальным работникам, которые по две недели посменно находятся в соцучреждениях.

Сейчас анализ берется через носоглотку, по словам специалистов, его точность – от 40 до 70%.

- Появился новый тест на наличие антител в организме человека на коронавирус. Эти тесты выпускают предприятия Южной Кореи, Китая, но недавно их начали делать и в России, - сказал заместитель председателя облдумы Николай Александрычев. – Результаты известны уже через 20-30 минут, точность от 95 до 100%.

20 тысяч новых тестов хватит примерно на месяц работы.

ИСТОЧНИК KP.RU