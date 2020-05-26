2020-05-26T17:00:09+03:00
Общество

У ярославского бизнесмена за долги отобрали катер

А перед этим привлекли к уголовной ответственности за коммерческий подкуп
Полина Вачнадзе
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Катер был передан новому владельцу. ФОТО: УФССП по Ярославской областиКатер был передан новому владельцу. ФОТО: УФССП по Ярославской области
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Должник, будучи руководителем фирмы, заключил с несколькими организациями договор подряда на строительство многоквартирных домов. Но после подписания договоров возник у бизнесмена нехороший замысел – часть тех денег, что были перечислены в счет оплаты выполненных работ, присвоить себе. За коммерческий подкуп мужчину привлекли к уголовной ответственности, а в пользу пострадавшей стороны суд постановил выплатить моральный вред в размере 4,5 миллионов рублей.

- Судебные приставы арестовали расчетные счета должника, но денег на них оказалось незначительно, потому данной меры было не достаточно для исполнения решения суда, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Но мужчине принадлежало еще и маломерный катер, на который также наложили арест. Торги проводились дважды, однако, желающих купить его не нашлось. Тогда взыскателю предложили взять судно себе в счет долга и он согласился. Катер был передан новому владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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