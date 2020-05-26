У ярославского бизнесмена за долги отобрали катер
Должник, будучи руководителем фирмы, заключил с несколькими организациями договор подряда на строительство многоквартирных домов. Но после подписания договоров возник у бизнесмена нехороший замысел – часть тех денег, что были перечислены в счет оплаты выполненных работ, присвоить себе. За коммерческий подкуп мужчину привлекли к уголовной ответственности, а в пользу пострадавшей стороны суд постановил выплатить моральный вред в размере 4,5 миллионов рублей.
- Судебные приставы арестовали расчетные счета должника, но денег на них оказалось незначительно, потому данной меры было не достаточно для исполнения решения суда, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.
Но мужчине принадлежало еще и маломерный катер, на который также наложили арест. Торги проводились дважды, однако, желающих купить его не нашлось. Тогда взыскателю предложили взять судно себе в счет долга и он согласился. Катер был передан новому владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU