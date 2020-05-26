2020-05-26T15:31:25+03:00
Общество

Ярославские депутаты будут экономить на бумаге

Так законотворцы решили спасать природу и бюджетные средства
Полина Вачнадзе
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В Ярославской областной думе приняли решение существенно сократить бумажный документооборотВ Ярославской областной думе приняли решение существенно сократить бумажный документооборотФото: Ярославская областная дума
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В Ярославской областной думе приняли решение существенно сократить бумажный документооборот. С инициативой отменить обязательную распечатку материалов к каждому заседанию выступил заместитель председателя заксобрания Антон Капралов. По его словам, на это каждый раз уходит в среднем 12,5 тысяч листов.

Обязанность обеспечивать народных избранников материалами именно на таком носителе была закреплена в регламенте думы. Теперь эту норму собираются исключить и предоставлять документы в электронном виде. Но если депутат попросит лично для него распечатать бумаги, ему никто не откажет.

Сейчас материалы направляют депутатам на e-mail, рабочие места оборудованы ноутбуками, поэтому возможность работать с документами в электронной форме есть.

Правда, от инициативы депутатов могут пострадать обитатели приюта «Ковчег»: сейчас депутаты каждый месяц передают зоозащитникам собранную макулатуру, после продажи которой животным покупаются корма и вакцины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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