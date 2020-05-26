В Рыбинске мотоциклист влетел в легковушку
Пострадал водитель мотоцикла
По факту ДТП проводится проверка. ФОТО: МЧС Ярославль Твиттер
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ДТП произошло в понедельник, 25 мая, в Рыбинске на улице 9 Мая. Около 10 часов вечера 27-летний водитель мотоцикла «Хонда», который ехал в месте с 31-летней пассажиркой, не справился с управлением. Мотоцикл вылетел на встречную полосу и врезался в ВАЗ, за рулем которого сидела 36-летняя женщина.
В результате аварии пострадал только водитель мотоцикла. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, МЧС и врачи. По факту ДТП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU