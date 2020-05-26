2020-05-26T14:00:29+03:00
Происшествия

Двое ярославцев расплачивались в магазинах и кафе фальшивыми купюрами

Один мошенник - под подпиской о невыезде, второй - в бегах
Светлана Крутикова
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Приятели успели сбыть 12 поддельных купюрПриятели успели сбыть 12 поддельных купюрФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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18-летний житель Ярославля обвиняется в сбыте поддельных денег.

Установили, что в январе этого года молодой человек вместе со знакомым, у которого были поддельные пятитысячные купюры, расплачивались фальшивыми деньгами в магазинах, аптеках и кафе. Покупки приятели делали некрупные. Всего мошенники успели сбыть 12 поддельных купюр. Кассиры, обнаружив подделки, сообщили об этом в полицию. Оперативникам удалось найти обвиняемого, а вот его сообщник скрылся и сейчас находится в розыске.

- Молодой человек полностью признал свою вину, в настоящее время он находится под подпиской о невыезде, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Уголовное дело передали в суд. Ярославцу грозит до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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