Двое ярославцев расплачивались в магазинах и кафе фальшивыми купюрами

26 Май 2020 2020-05-26T14:00:29+03:00

Один мошенник - под подпиской о невыезде, второй - в бегах

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18-летний житель Ярославля обвиняется в сбыте поддельных денег.

Установили, что в январе этого года молодой человек вместе со знакомым, у которого были поддельные пятитысячные купюры, расплачивались фальшивыми деньгами в магазинах, аптеках и кафе. Покупки приятели делали некрупные. Всего мошенники успели сбыть 12 поддельных купюр. Кассиры, обнаружив подделки, сообщили об этом в полицию. Оперативникам удалось найти обвиняемого, а вот его сообщник скрылся и сейчас находится в розыске.

- Молодой человек полностью признал свою вину, в настоящее время он находится под подпиской о невыезде, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Уголовное дело передали в суд. Ярославцу грозит до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU