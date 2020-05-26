2020-05-26T13:37:02+03:00
Происшествия

Кинул на 30 миллионов. В Ярославле осудят злоумышленника, обманувшего друзей

Мужчина обвиняется в мошенничестве в крупном размере
Полина Вачнадзе
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Потерпевший лишился 30 миллионов рублейПотерпевший лишился 30 миллионов рублейФото: Анастасия ОСИПОВА
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В правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве обратились супруги из Воркуты. В Ярославль они приехали, чтобы здесь обосноваться и начать свой бизнес - открыть оздоровительный центр. Они даже успели купить под него здание и земельный участок в Тутаевском районе на берегу Волги, чтобы выстроить там коттеджный поселок. Но на свою беду познакомились с 33-летним уроженцем Удмуртии.

Мужчина ранее уже был не раз судим, в том числе за разбой и грабеж. Каким-то образом он сумел втереться в доверие к супружеской паре и убедил, что может помочь с реализацией бизнес-идеи, так как является гендиректором компании, которая занимается строительством.

Но, как было установлено во время следствия, сначала он попросил денег в долг якобы на ремонт спецтехники. Потерпевший, не сомневаясь в честности нового знакомого, дал ему 3,8 миллиона рублей. Затем злоумышленник предложил заключить договор подряда на строительство коттеджного поселка и даже предоставил бизнес-план.

- При этом он сообщил ложные сведения о том, что его предприятие имеет опыт выполнения аналогичных работ, в том числе по составлению сметной документации и согласованию в контролирующих органах, а также о том, что у фирмы есть спецтехника и квалифицированные сотрудники, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Дело дошло до оплаты. В первый транш потерпевший заплатил 9 миллионов рублей, а в качестве второй части оплаты передал в собственность здание стоимостью 21 миллион рублей.

- При этом, якобы для упрощения процедуры, обвиняемый убедил подписать договор купли-продажи здания между потерпевшим и им, как физическим лицом. Потом он должен был передать здание в собственность ООО, тем самым зачесть в стоимость оплаты работ по договору подряда. Но не сделал это, а продал здание, - пояснили в полиции.

Стоит ли говорить, что коттеджный поселок под Тутаевом так и не был построен. Ущерб потерпевшему составил 30 миллионов рублей. Вдобавок ко всему, обвиняемый решил «помочь» супруге пострадавшего и взялся за продажу ее машины. Договор купли-продажи он оформил на подставное лицо, а машину передал другому ярославцу в счет списания своего миллионного долга. После этого мужчина спокойно уехал жить в Санкт-Петербург.

После заявления потерпевшего новоявленный петербуржец был задержан. У него оказалась своя версия событий.

- Он сообщил, что некие строительные работы по договору производились и деньги были потрачены на них. Но из-за сложностей с оформлением документов на земельный участок в Тутаевском районе в дальнейшем продолжать вести работы не было возможности. Предварительным следствием были собраны доказательства того, что обвиняемый имел прямой преступный умысел на хищение чужого имущества. Объем уголовного дела составил 9 томов, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД.

Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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