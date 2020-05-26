В Ярославском районе иномарка сбила подростка на велосипеде
Вчера, 25 мая, около трех часов дня у деревни Кузнечиха в Ярославском районе произошло ДТП. По предварительной информации, 29-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля «Киа Рио», сбила подростка на велосипеде. В результате 12-летний мальчик был госпитализирован.
- На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба областного УМВД.
Сотрудники полиции напоминают, что водителям необходимо соблюдать скоростной режим, всем участникам дорожного движения быть внимательными и взаимно вежливыми. Родителям стоит объяснять детям, как вести себя на дороге, а также контролировать их в течение дня.
ИСТОЧНИК KP.RU