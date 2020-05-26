2020-05-26T12:50:43+03:00
Общество

В Ярославле трудоустраивать подростков на лето начнут в июле

А закончат они работать в октябре
Полина Вачнадзе
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Ярославские подростки пойдут работать не раньше июляЯрославские подростки пойдут работать не раньше июляФото: Олег УКЛАДОВ
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Из-за сложной эпидемиологической ситуации, работа подростковых трудовых бригад начнется позже почти на два месяца. Планировали стартовать в мае, а придется это сделать не раньше июля. Но и закончат ребята работать позже – не раньше октября.

- Со стороны родителей поступает много обращений, все привыкли, что ребята начинали трудиться с первого дня летних каникул. Заработать самостоятельно первые деньги очень важно, но сегодня на первое место ставится здоровье и безопасность школьников, - сказал начальник управления по молодежной политике мэрии Ярославля Захар Кармалита.

Главные работодатели в этом году – Горзеленхозстрой и институт развития стратегических инициатив. Там ребята помогают проводить социологические опросы и обрабатывать данные. Автотранспортные предприятия и дорожные службы приглашают подростков работать курьерами и выполнять несложные задания в административно-хозяйственной службе.

- Ребята очень волнуются, ждут, когда начнутся работы. Все, с кем работали в прошлом году, пишут, просятся снова в ЯрОтряд. В прошлом году было очень много работы на Стрелке, в Демидовском сквере. Мальчики обычно подметают улицы, собирают ветки и листву в мешки. Девочки были заняты на прополке клумб, — рассказал бригадир ЯрОтряда Кировского района Алексей Кудрявцев.

В Ярославле в этот сезон планируют трудоустроить 600 ребят, в приоритете те, кто находятся в трудной жизненной ситуации, дети из малообеспеченных семей. За свой труд подростки получают зарплату – пропорционально отработанному времени из расчета 12130 рублей за месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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