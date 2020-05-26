2020-05-26T12:07:31+03:00
Звезды

Онлайн-премьера шоу «Классика в честь Дворцовой» состоится в Wink

Зрителей ждет не просто праздник оперного искусства, а полноценная музыкально-просветительская программа
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27 мая в эфире телеканала «Всё ТВ» видеосервиса Wink состоится эксклюзивная премьера уникального музыкального шоу «Классика в честь Дворцовой», приуроченного ко дню основания Санкт-Петербурга. Зрителей ждет не просто праздник оперного искусства, а полноценная музыкально-просветительская программа с яркими эпизодами истории и подлинно петербургскими героями.

«Классика на Дворцовой» на протяжении семи лет остается главным музыкальным событием празднования Дня города Санкт-Петербурга. В этом году из-за пандемии, которая погрузила мир в новую реальность, знаменитый концерт состоится в онлайн-формате — пусть не на Дворцовой площади, но в ее честь.

В концертной части проекта примут участие ведущие вокалисты Петербурга и страны: заслуженная артистка России, народная артистка Южной Осетии и Северной Осетии-Алании Вероника Джиоева (сопрано), звезды Мариинского театра Алексей Марков (баритон), Александр Трофимов (тенор), Оксана Шилова (сопрано), Елена Стихина (сопрано), Екатерина Сергеева (меццо-сопрано), Юлия Маточкина (меццо-сопрано), Ольга Пудова (сопрано) и солист Московского театра «Новая опера» Георгий Васильев.

В музыкальную программу вечера войдут знаменитые арии из опер Верди, Моцарта, Беллини, Бизе, Пуччини, оперетт Легара, Кальмана, Бернстайна, мелодичные неаполитанские серенады и всемирно известные эстрадные хиты.

Просветительская программа сложится из прогулки по Дворцовой площади и увлекательной беседы об истории Петербурга и его связи с классическим искусством. В паузах между концертными номерами зрители отправятся заново открывать любимый город вместе с ведущими - артистами Евгением Дятловым и Кариной Разумовской.

- «Ростелеком» уже второй год поддерживает «Классику на Дворцовой». Сейчас для нас это особенно важно, потому что все мероприятия отменены и многие вынуждены находиться в режиме самоизоляции. Чтобы поддержать людей, Wink станет проводником в самое сердце праздника – теперь каждый не выходя из дома сможет прикоснуться к великому искусству, услышать лучшие оперные голоса и прочувствовать атмосферу, царящую на концерте, - сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

27 мая весь вечер Wink посвятит уникальному в России шоу классического искусства. Праздничная программа будет доступна на канале «Всё ТВ» бесплатно и без регистрации, сообщает пресс-служба «Ростелеком».

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