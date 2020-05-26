Расписание ЕГЭ в Ярославской области 2020: когда пройдут экзамены

26 Май 2020 2020-05-26T12:05:16+03:00

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В расписание ЕГЭ вновь внесли изменения. 29 и 30 июня проведут предварительные пробные экзамены. Одиннадцатиклассники на них присутствовать не будут. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, это поможет настроить всю систему, чтобы ЕГЭ прошел без сбоев и школьники, придя на экзамен, чувствовали себя безопасно в аудиториях. Основная волна экзаменов начнется 3 июля.

Расписание ЕГЭ-2020:

3 июля - география, литература и информатика;

6 и 7 июля - русский язык;

10 июля - профильная математика;

13 июля - история и физика;

16 июля - обществознание и химия;

20 июля - биология и иностранные языки (письменная часть);

22 и 23 июля - иностранные языки (устная часть)

Запланировали два резервных дня: 24 июля можно будет сдать все предметы, кроме русского языка и иностранных языков; 25 июля - все предметы.

Дополнительный период для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, пройдет в августе:

3 августа - география, литература, информатика, биология, история и иностранные языки (устная часть);

5 августа - русский язык;

7 августа - обществознание, химия, физика, профильная математика и иностранные языки (письменная часть);

8 августа - резервный день по всем предметам.

ИСТОЧНИК KP.RU