Расписание ЕГЭ в Ярославской области 2020: когда пройдут экзамены
В расписание ЕГЭ вновь внесли изменения. 29 и 30 июня проведут предварительные пробные экзамены. Одиннадцатиклассники на них присутствовать не будут. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, это поможет настроить всю систему, чтобы ЕГЭ прошел без сбоев и школьники, придя на экзамен, чувствовали себя безопасно в аудиториях. Основная волна экзаменов начнется 3 июля.
Расписание ЕГЭ-2020:
3 июля - география, литература и информатика;
6 и 7 июля - русский язык;
10 июля - профильная математика;
13 июля - история и физика;
16 июля - обществознание и химия;
20 июля - биология и иностранные языки (письменная часть);
22 и 23 июля - иностранные языки (устная часть)
Запланировали два резервных дня: 24 июля можно будет сдать все предметы, кроме русского языка и иностранных языков; 25 июля - все предметы.
Дополнительный период для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, пройдет в августе:
3 августа - география, литература, информатика, биология, история и иностранные языки (устная часть);
5 августа - русский язык;
7 августа - обществознание, химия, физика, профильная математика и иностранные языки (письменная часть);
8 августа - резервный день по всем предметам.
ИСТОЧНИК KP.RU