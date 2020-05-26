2020-05-26T12:30:48+03:00
Общество

В Ярославской области уровень смертности снизился на 2%

Такие данные опубликовал Яроблстат
Светлана Крутикова
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От пневмонии за три месяца скончались 43 человекаОт пневмонии за три месяца скончались 43 человекаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Смертность в регионе за первый квартал снизилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- В Ярославской области удалось снизить смертность от хронических неинфекционных заболеваний, которые в структуре смертности занимают три первых места. Это болезни органов кровообращения, сахарный диабет, онкологические заболевания, - сказал заместитель председателя Правительства региона Анатолий Гулин.

Количество летальных случаев от повторных инфарктов сократилось почти на 38%, от болезней органов дыхания - на 12%. От пневмонии за три месяца скончались 43 человека, из них от вирусной пневмонии - 1, от бактериальной - 16, еще 23 - от пневмонии без уточнения возбудителя. Удалось сократить и количество смертей от онкологических заболеваний. Кроме того, на 33% снизилась младенческая смертность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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