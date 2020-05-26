В Ярославль забрела лиса с тремя лисятами

26 Май 2020 2020-05-26T11:23:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославль снова зашли звери: в этот раз на прогулку своих троих лисят вывела лиса. Детеныши резвились, а мать наблюдала за ними и за людьми, которые находились рядом. Причем, людей хищник подпустила довольно близко.

Это уже не первый выход зверей в Ярославль. То лоси переплывают Волгу, то медведь бегает по рельсам. К сожалению, не все такие выходы в люди для лесных обитателей и горожан заканчиваются благополучно. После нападения медведя, ярославцу пришлось обращаться к медикам, а животное ликвидировали, так сочли его поведение неадекватным. Чуть позже анализ на бешенство показал отрицательный результат.

А мишка, забредший в деревню в Тутаевском района, благополучно наелся отходов и ушел домой в лес.

ИСТОЧНИК KP.RU