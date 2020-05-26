Коронавирус в Ярославской области: выздоровели 66 человек, заболели еще 94
За сутки диагноз COVID-19 поставили еще 94 жителям региона. Общее количество заболевших составляет 2726 человек.
Выписали 66 ярославцев, всего с начала пандемии выздоровели 569 пациентов. В настоящее время госпитализированы 700 больных: 290 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 410 с типичной клиникой COVID-19.
На обязательной изоляции остаются 178 человек, на карантине - 2560.
Статистика на 26 мая такова:
Ярославль - 1500;
Рыбинск - 308;
Гаврилов-Ямский МР - 172;
Ярославский МР - 113;
Ростовский МР - 110;
Тутаевский МР - 103;
Переславский городской округ - 103;
Рыбинский МР - 83;
Некрасовский МР - 58;
Борисоглебский МР - 43;
Большесельский МР - 38;
Угличский МР - 28;
Некоузский МР - 23;
Даниловский МР - 18;
Пошехонский МР - 10;
Брейтовский МР - 7;
Первомайский МР - 6;
Мышкинский МР - 2;
Любимский МР - 1.
ИСТОЧНИК KP.RU