2020-05-26T11:00:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области: выздоровели 66 человек, заболели еще 94

На лечении в больницах находятся 700 ярославцев
Светлана Крутикова
Поделиться:
Госпитализированы 700 человек. ФОТО: страница Дмитрия Миронова ВКонтактеГоспитализированы 700 человек. ФОТО: страница Дмитрия Миронова ВКонтакте
Изменить размер текста:

За сутки диагноз COVID-19 поставили еще 94 жителям региона. Общее количество заболевших составляет 2726 человек.

Выписали 66 ярославцев, всего с начала пандемии выздоровели 569 пациентов. В настоящее время госпитализированы 700 больных: 290 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 410 с типичной клиникой COVID-19.

На обязательной изоляции остаются 178 человек, на карантине - 2560.

Статистика на 26 мая такова:

Ярославль - 1500;

Рыбинск - 308;

Гаврилов-Ямский МР - 172;

Ярославский МР - 113;

Ростовский МР - 110;

Тутаевский МР - 103;

Переславский городской округ - 103;

Рыбинский МР - 83;

Некрасовский МР - 58;

Борисоглебский МР - 43;

Большесельский МР - 38;

Угличский МР - 28;

Некоузский МР - 23;

Даниловский МР - 18;

Пошехонский МР - 10;

Брейтовский МР - 7;

Первомайский МР - 6;

Мышкинский МР - 2;

Любимский МР - 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославль забрела лиса с тремя лисятами
Коронавирус в Ярославской области: выздоровели 66 человек, заболели еще 94
«Впору лезть в петлю»: ярославские предприниматели просят власти о помощи
Житель Рыбинска облил знакомого краской и поджег
Специалисты объяснили, почему водопроводная вода в Ростове пахнет рыбой
Вниманию граждан, имеющих полис медицинского страхования ООО «Капитал Медицинское Страхование»
Бывшему заместителю главы двух районов Ярославля дали пять лет
Окрестности Ярославля начали патрулировать из-за диких животных
В Рыбинске приведут в порядок детский парк в Переборах
В Рыбинске обезвредили очередной снаряд
В Ярославль вернулся вежливый «Мерседес»
В Торгово-промышленной палате пройдет онлайн бизнес-форум «Уроки пандемии»
Медведя, напавшего на ярославца, проверят на бешенство еще раз