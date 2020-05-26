Коронавирус в Ярославской области: выздоровели 66 человек, заболели еще 94

26 Май 2020 2020-05-26T11:00:02+03:00

На лечении в больницах находятся 700 ярославцев

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За сутки диагноз COVID-19 поставили еще 94 жителям региона. Общее количество заболевших составляет 2726 человек.

Выписали 66 ярославцев, всего с начала пандемии выздоровели 569 пациентов. В настоящее время госпитализированы 700 больных: 290 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 410 с типичной клиникой COVID-19.

На обязательной изоляции остаются 178 человек, на карантине - 2560.

Статистика на 26 мая такова:

Ярославль - 1500;

Рыбинск - 308;

Гаврилов-Ямский МР - 172;

Ярославский МР - 113;

Ростовский МР - 110;

Тутаевский МР - 103;

Переславский городской округ - 103;

Рыбинский МР - 83;

Некрасовский МР - 58;

Борисоглебский МР - 43;

Большесельский МР - 38;

Угличский МР - 28;

Некоузский МР - 23;

Даниловский МР - 18;

Пошехонский МР - 10;

Брейтовский МР - 7;

Первомайский МР - 6;

Мышкинский МР - 2;

Любимский МР - 1.

ИСТОЧНИК KP.RU