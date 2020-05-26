В Ярославской области грузовой поезд сбил мужчину

26 Май 2020 2020-05-26T11:41:20+03:00

Он шел по рельсам и на сигналы не реагировал

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ЧП произошло в Тутаевском районе в субботу, 23 мая, около пяти часов вечера.

На 310-м километре грузовой поезд сбил 49-летнего мужчину: тот шел по путям, на сигналы никак не реагировал.

Пострадавшему отрезало ноги, чуть позже от полученных травм он скончался. Сейчас сотрудники Северного линейного управления МВД России на транспорте разбираются во всех обстоятельствах случившегося, проводится проверка. Не исключен вариант, что мужчина в момент трагедии был пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU