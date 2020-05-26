2020-05-26T11:41:20+03:00
Происшествия

В Ярославской области грузовой поезд сбил мужчину

Он шел по рельсам и на сигналы не реагировал
Полина Вачнадзе
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Мужчина шел по железнодорожным путямМужчина шел по железнодорожным путямФото: Михаил ФРОЛОВ
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ЧП произошло в Тутаевском районе в субботу, 23 мая, около пяти часов вечера.

На 310-м километре грузовой поезд сбил 49-летнего мужчину: тот шел по путям, на сигналы никак не реагировал.

Пострадавшему отрезало ноги, чуть позже от полученных травм он скончался. Сейчас сотрудники Северного линейного управления МВД России на транспорте разбираются во всех обстоятельствах случившегося, проводится проверка. Не исключен вариант, что мужчина в момент трагедии был пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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