Вниманию граждан, имеющих полис медицинского страхования ООО «Капитал Медицинское Страхование»

26 Май 2020 2020-05-26T09:26:13+03:00

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В связи с поступлением в Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Ярославской области вопросов от граждан о необходимости иметь результаты лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 при плановой госпитализации страховая медицинская организация информирует.

Согласно разъяснению Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 08.05.2020 в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.11.2011 № 323- ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинская помощь организуется в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями, на основе клинических рекомендаций с учетом стандартов медицинской помощи, утверждаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Временным порядком организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020 № 198н, а также временными методическими рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации, требование на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 для плановой госпитализации пациента не установлено.

С учетом изложенного, отсутствие при плановой госпитализации результатов лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции не является основанием для отказа медицинской организацией в оказании гражданину медицинской помощи по территориальной программе обязательного медицинского страхования. Ярославский Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» всегда готов оказать содействие в решении вопросов, возникающих при оказании медицинской помощи. Филиал ООО «Капитал медицинское страхование» в Ярославской области

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