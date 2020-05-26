Житель Рыбинска облил знакомого краской и поджег

26 Май 2020 2020-05-26T10:01:37+03:00

А перед этим избил бамбуковой палкой

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21-летнего жителя Рыбинска признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью.

Суд установил, что вечером 8 июня 2019 года обвиняемый и его знакомый вместе выпивали. В какой-то момент у подсудимого возникло неприязненное отношение к приятелю. Злоумышленник начал бить мужчину бамбуковой палкой и кулаками по голове и лицу.

- Затем он взял баллончик с краской, распылил ее на знакомого и струю краски поджег. У потерпевшего загорелись лицо и тело. Мужчина получил повреждения средней степени тяжести, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

Подсудимый во всем признался и раскаялся, а также возместил пострадавшему ущерб. С учетом этих обстоятельств суд приговорил рыбинца к двум годам лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU