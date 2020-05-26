2020-05-26T08:32:29+03:00
Общество

Окрестности Ярославля начали патрулировать из-за диких животных

Зверей будут отгонять от города шумовым методом
Светлана Крутикова
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Диких животных будут отгонять от города шумовым методомДиких животных будут отгонять от города шумовым методомФото: Правительство Ярославской области
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В последнее время дикие животные стали частыми гостями города. В связи с этим приняли решение начать патрулировать леса вокруг Ярославля, чтобы не допустить прихода медведей и лосей.

- Если в черте города обнаружат дикое животное, то специалисты будут отгонять его на удаленные территории, используя шумовой метод, - сообщил заместитель председателя комитета охраны животного мира регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов.

Также решается проблема выхода диких животных на трассы. В 2019 году в регионе на потенциально опасных участках трассы М8 установили защитные ограждения от лосей.

Если вы увидите животное в городе, то незамедлительно сообщите об этом специалистам департамента по телефону горячих линий: (4852) 78-61-62, 40-19-15, 8-920-142-30-66 или в полицию по телефону 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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