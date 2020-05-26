Окрестности Ярославля начали патрулировать из-за диких животных
В последнее время дикие животные стали частыми гостями города. В связи с этим приняли решение начать патрулировать леса вокруг Ярославля, чтобы не допустить прихода медведей и лосей.
- Если в черте города обнаружат дикое животное, то специалисты будут отгонять его на удаленные территории, используя шумовой метод, - сообщил заместитель председателя комитета охраны животного мира регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов.
Также решается проблема выхода диких животных на трассы. В 2019 году в регионе на потенциально опасных участках трассы М8 установили защитные ограждения от лосей.
Если вы увидите животное в городе, то незамедлительно сообщите об этом специалистам департамента по телефону горячих линий: (4852) 78-61-62, 40-19-15, 8-920-142-30-66 или в полицию по телефону 102.
ИСТОЧНИК KP.RU