Окрестности Ярославля начали патрулировать из-за диких животных

26 Май 2020 2020-05-26T08:32:29+03:00

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В последнее время дикие животные стали частыми гостями города. В связи с этим приняли решение начать патрулировать леса вокруг Ярославля, чтобы не допустить прихода медведей и лосей.

- Если в черте города обнаружат дикое животное, то специалисты будут отгонять его на удаленные территории, используя шумовой метод, - сообщил заместитель председателя комитета охраны животного мира регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов.

Также решается проблема выхода диких животных на трассы. В 2019 году в регионе на потенциально опасных участках трассы М8 установили защитные ограждения от лосей.

Если вы увидите животное в городе, то незамедлительно сообщите об этом специалистам департамента по телефону горячих линий: (4852) 78-61-62, 40-19-15, 8-920-142-30-66 или в полицию по телефону 102.

ИСТОЧНИК KP.RU