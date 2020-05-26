2020-05-26T09:15:26+03:00
Происшествия

Бывшему заместителю главы двух районов Ярославля дали пять лет

Экс-чиновник получал взятки от бизнесменов и руководителей компаний
Светлана Крутикова
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Игоря Соколовского приговорили к пяти годам колонии строгого режимаИгоря Соколовского приговорили к пяти годам колонии строгого режимаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вчера, 25 мая, Красноперекопский районный суд вынес приговор экс-заместителю главы администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Ярославля. Игоря Соколовского признали виновным в получении взяток.

В суде установили, что с 2018 по 2019 год обвиняемый получал от индивидуальных предпринимателей и руководителей фирм взятки в размере от 15 до 160 тысяч рублей. За это бывший чиновник незаконно переносил сроки демонтажа самовольно построенных объектов, а также не привлекал компании к административной ответственности за несанкционированное складирование грунта.

- Суд признал мужчину виновным и приговорил его к пяти годам колонии строгого режима. Кроме того, он лишен права занимать руководящие должности на пять лет, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

Сумму взяток, 328 тысячи рублей, Игорь Соколовский должен вернуть государству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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