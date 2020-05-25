2020-05-25T17:16:52+03:00
Общество

В Ярославль вернулся вежливый «Мерседес»

Водитель иномарки снова порадовал ярославцев, оставив им очередное послание
Полина Вачнадзе
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В Ярославль вернулся вежливый «Мерседес». Скриншот с видео, группа "Ярославль LIVE" ВКонтактеВ Ярославль вернулся вежливый «Мерседес». Скриншот с видео, группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте
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В Ярославле снова проявил себя водитель «вежливого «Мерседеса». На этот раз он повышал настроение людям, призывая их улыбнуться.

Улыбнись! В Ярославль вернулся "вежливый водитель".Максим Прохоров, группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

- Классно. Вот увидел утром и зарядился позитивом на день, - пишет Елена Медведева в группе «Подслушано LIVE» ВКонтакте.

- Утром тебе поднимает настроение совершенно незнакомый человек… Спасибо ему огромное! Побольше бы таких. … Умничка он или она, - считает Лариса Катаржина.

Но не всем водитель вежливого «Мерседеса» смог поднять настроение.

- А в чем тут прикол, что классного? Зачем это? Все по своим делам едут, это мешает.. Например, обзор своим багажником закрывает, отвлекает водителей, хоят те и стоят. Привлекает излишнее внимание. Его действия не оговорены правилами ПДД, соответственно, не надо отсебятины, она на дороге лишняя, - пишет Светлана Мальцева.

В прошлом году владелец иномарки придумал способ поблагодарить тех водителей, которые пропускают машины при перестроении: он открыл багажник, на котором был закреплен плакат с надписью «спасибо». Чуть позже у «Мерседеса» появился подражатель – старенькая «копейка». К сожалению, отечественная машина автоматически открыть багажник не в состоянии, зато ее хозяин нашел другой способ порадовать окружающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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