В Ярославль вернулся вежливый «Мерседес»
В Ярославле снова проявил себя водитель «вежливого «Мерседеса». На этот раз он повышал настроение людям, призывая их улыбнуться.
Улыбнись! В Ярославль вернулся "вежливый водитель".Максим Прохоров, группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте
- Классно. Вот увидел утром и зарядился позитивом на день, - пишет Елена Медведева в группе «Подслушано LIVE» ВКонтакте.
- Утром тебе поднимает настроение совершенно незнакомый человек… Спасибо ему огромное! Побольше бы таких. … Умничка он или она, - считает Лариса Катаржина.
Но не всем водитель вежливого «Мерседеса» смог поднять настроение.
- А в чем тут прикол, что классного? Зачем это? Все по своим делам едут, это мешает.. Например, обзор своим багажником закрывает, отвлекает водителей, хоят те и стоят. Привлекает излишнее внимание. Его действия не оговорены правилами ПДД, соответственно, не надо отсебятины, она на дороге лишняя, - пишет Светлана Мальцева.
В прошлом году владелец иномарки придумал способ поблагодарить тех водителей, которые пропускают машины при перестроении: он открыл багажник, на котором был закреплен плакат с надписью «спасибо». Чуть позже у «Мерседеса» появился подражатель – старенькая «копейка». К сожалению, отечественная машина автоматически открыть багажник не в состоянии, зато ее хозяин нашел другой способ порадовать окружающих.
ИСТОЧНИК KP.RU