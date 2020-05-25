В Торгово-промышленной палате пройдет онлайн бизнес-форум «Уроки пандемии»

25 Май 2020 2020-05-25T16:45:11+03:00

Представители власти, бизнеса, экономики и науки обсудят, как будет дальше развиваться российская экономика

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Онлайн Бизнес-форум «Уроки пандемии: сценарий развития российской экономики» Торгово-промышленная палата РФ проведет завтра, 26 мая. Участников ждет интересный и откровенный разговор, в котором примут участие представители власти и бизнеса, ведущие эксперты, экономисты и деятели науки. Ожидается более 30 тысяч подключений предпринимателей во всей страны.

Участники «Урока пандемии» обсудят причины сложившейся экономической ситуации и их влияние на российскую экономику в целом, малый и средний бизнес – в частности. Также среди главных вопросов форума – системные задачи государства в посткризисном периоде и необходимые структурные изменения. Будут рассмотрены различные мнения и взгляды на дальнейшее развитие экономики, сформулированы основные уроки и сделаны выводы.

Для регистрации на бизнес-форуме необходимо заполнить анкету. За час до начала работы на указанную при регистрации почту придет ссылка на подключение. Важно: регистрация возможна только с личных e-mail адресов, почты на корпоративном домене доступ не получат.

Форум начнется 26 мая в 10:00.

ИСТОЧНИК KP.RU